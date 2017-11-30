Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей быть внимательнее на дороге в связи с непогодой.
"В случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу – это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока", – говорится в сообщении центра.
По данным Гидрометцентра, в Москве ожидается снегопад с порывистым ветром, местами метель, гололедица. При ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП.
Ранее синоптики пообещали москвичам сильный ветер и снегопад в первый день зимы. Из-за ухудшения погодных условий в мегаполисе на 1 декабря объявлен "желтый" уровень опасности.
Снег разной интенсивности будет идти на протяжении всего дня. Порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.
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