Полиция оштрафовала автомобилистку, посадившую ребенка за руль на МКАД

30 ноября, 09:42
Фото: ТАСС/Илья Щербаков
Полиция установила личность автомобилистки, которая посадила за руль иномарки малолетнего ребенка во время движения по МКАД.
Проверка инцидента началась после того, как в сети появилось видео происшествия. В ролике видно, как ребенок на коленях у водителя сидит за рулем автомобиля, передвигающегося по оживленной кольцевой.
Сотрудникам ГИБДД Москвы удалось найти собственника и предполагаемого водителя Gelandewagen, посадившего ребенка за руль. Подозреваемой стала 26-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении автомобилистки составили два административных материала, сообщают "Аргументы недели". Женщина нарушила правила дорожного движения, за что получила штраф в три тысячи рублей. Кроме того, за передачу управления транспортным средством не имеющему прав лицу наказание составило 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок вел машину на МКАД. Происшествие попало на видео. В ролике видно, что малыш иногда был единственным, кто держал руль машины. Взрослые рассказывали ему о том, как перестраиваться в потоке и обгонять другие автомобили.
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