Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире. В ходе опроса выяснилось, что самыми безопасными автолюбители считают модели Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek. Данные опубликовал американский журнал Consumer Reports

Также специалисты установили, что среди азиатских компаний больше всего доверяют японским Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и южнокорейской Kia. На европейском рынке надежными считаются Audi, BMW, Mini Cooper, Porsche и Volkswagen. А в США автовладельцы отдают предпочтение Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Ранее издание опубликовало рейтинг наименее надежных автомобилей. Лидером антирейтинга стал Chevrolet Camaro из-за проблем с трансмиссией, электрикой и приводом. Второе место занял Mercedes-Benz GLC, владельцы которого сталкиваются с неполадками в тормозной системе, рулевом управлении и подвеске. На третьей позиции – Jaguar F-Pace, на который жалуются из-за частых поломок трансмиссии, электрики и шумов в салоне.

Одним из наименее надежных автомобилей оказался также электрический кроссовер Tesla Model X. Его владельцев не устраивают покраска, отделка, климатическая система и элементы кузова.