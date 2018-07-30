Правительство продлило программу льготного автокредитования до 2020 года

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Действие программы льготного автокредитования решили продлить на 2018–2020 годы, сообщается на сайте российского правительства.

Согласно документам, жители Дальнего Востока, приобретающие отечественные авто, смогут получить скидку по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Она увеличилась до 25 процентов от стоимости приобретаемого авто. На выполнение обязательств потратят 15 миллиардов рублей, сообщает "Мир 24".

Предполагается, что с помощью льготного кредита продадут свыше 45 тысяч машин, из которых примерно шесть тысяч будут реализованы в ДФО.

Программа действует уже три года. Россияне получают скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере десяти процентов от стоимости приобретаемого авто. Затраты возмещают из бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2018 году часть направлений льготной поддержки закроют. Программ для покупки первого и семейного авто, а также для приобретения электротранспорта, это не касается.