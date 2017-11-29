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Авто

29 ноября, 10:43

Названы самые опасные участки МКАД

авто транспорт дороги

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

В Москве определили самые опасные участки на МКАД. На первом месте развязка на 33-м километре МКАД и Варшавского шоссе, где за девять месяцев этого года произошло 15 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Вся информация об аварийных участках будет выводиться на информационных экранах, установленных на кольцевой дороге. "Центр организации дорожного движения предупредит автомобилистов об аварийно-опасных участках МКАД. Информация о приближении к таким участкам будет выводиться на электронные табло", – пояснили в ЦОДД.

Самые аварийно-опасные участки МКАД:

  • 33 км МКАД – 15 ДТП;
  • 39 км МКАД – 13 ДТП;
  • 103 км МКАД – 12 ДТП;
  • 29 км МКАД – 12 ДТП;
  • 94 км МКАД – 12 ДТП;
  • 43 км МКАД – 10 ДТП;
  • 81 км МКАД – 10 ДТП;
  • 52 км МКАД – 10 ДТП;
  • 107 км МКАД – 10 ДТП;
  • 23 км МКАД – 8 ДТП;
  • 61,8 – 62,0 км МКАД (внутренняя сторона) – 3 ДТП;
  • 94,4 – 94,6 км МКАД (внутренняя сторона) – 4 ДТП;

По итогам исследования "Яндекс", средняя скорость движения на МКАД по утрам составляет около 37 километров в час, вечером — 30 километров в час. Ночью на кольцевой дороге можно разогнаться до 95 километров в час. А вот на Садовом кольце и ТТК транспорт быстрее всего едет в утренние часы. Скорость на этих дорогах составляет 27 и 32 километров в час соответственно.

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Федотов Анатолий

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