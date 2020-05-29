В Москве оштрафовали участников пробега бронетехники в честь Дня пограничника

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пятерых участников пробега бронетехники в честь Дня пограничника в столице оштрафовали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Оштрафованы водители пятерых транспортных средств: бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2), ГАЗ-69, ГАЗ-40, БТР-40 и БРДМ-2 на базе ГАЗ-4106. В отношении них, в зависимости от выявленного нарушения, составлены протоколы по ст. КоАП РФ 12.1, 12.2, 12.7, 12.15", – заявил собеседник информагентства.

Пробег бронетехники состоялся в четверг, 28 мая. По данным полиции, он прошел на улице Садовой-Каретной.

После того, как на автолюбителей были составлены административные протоколы, боевые машины транспортировали до места стоянки на эвакуаторах.

Накануне в Москве в честь Дня пограничника организовали красочный салют. Небо над городом озарили более 50 видов фейерверков, при этом запуски шли по определенной программе.

