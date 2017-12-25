Nissan отзывает в России почти 130 тысяч автомобилей

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Nissan отзывает в России 127 738 автомобилей Note и Tiida, реализованных с августа 2008 года по август 2014 года. Это связано с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя, сообщает пресс-служба Росстандарта.
"Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 года по 2014 год. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора", – говорится в сообщении.
Указанные автомобили пройдут проверку. При необходимости, будет произведена замена газогенератора подушки безопасности водителя. Ремонтные работы для автомобилистов будут бесплатными.
Ранее в России отозвали 124 автомобиля Citroen C4 Picasso из-за неполадок в соединении наружной и внутренней панелей капота.
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