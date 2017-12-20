Более 120 автомобилей Citroen отзовут в России из-за проблем с капотом

Фото: citroen.ru
В России отзывают 124 автомобиля Citroen C4 Picasso из-за неполадок в соединении наружной и внутренней панелей капота. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Как пояснили в Росстандарте, программу мероприятий по добровольному отзыву машин представил уполномоченный представитель производителя ООО "Пежо Ситроен Рус". Уточняется. что отзыв распространяется на 124 автомобиля Citroen C4 Picasso, которые были проданы на российском рынке в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года. "Причиной отзыва является недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота", – отметили в ведомстве.
По информации Росстандарта, на всех транспортных средствах Citroen C4 Picasso предстоит укрепить соединение панелей капота при помощи специального клея. "Пежо Ситроен Рус" известит владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, письменно и/или по телефону. Их попросят обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.
Ранее сообщалось, что Mercedes решил отозвать в России 887 автомобилей G-класса. Их владельцам рекомендовали доставить автомобили в ближайший сервисный центр для актуализации программного обеспечения.
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