Volkswagen отзывает пикапы Amarok в России

Компания Volkswagen отзывает в России 137 пикапов марки Volkswagen Amarok. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как уточнили в Росстандарте, официальный представитель Volkswagen в России − ООО "Фольксваген Груп Рус" − представил программу мероприятий по добровольному отзыву с российского авторынка машин Volkswagen Amarok. Отмечается, что отозвать планируют в общей сложности 137 машин, которые были реализованы в нынешнем году с VIN-кодами, указанными в приложении на сайте Росстандарта.

По данным агентства, автомобили Volkswagen Amarok с шестицилиндровым дизельным двигателем внутреннего сгорания решили отозвать потому, что, как выяснилось, обратный шланг гидроусилителя может получить повреждение от соседнего шланга или при контакте с кромкой кузова у колесной ниши. По словам специалистов, данный дефект может вызвать утечку масла из гидравлической системы. Уточняется, что на шланги отозванных пикапов установят защитное резиновое кольцо, а также изменят положение хомута на соседнем шланге, что позволит ликвидировать дефект.

В пресс-службе Росстандарта также сообщили, что владельцев машин, которые подлежат отзыву, оповестят об этом письмом и/или по телефону, чтобы они могли доставить свое транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Узнать, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно и самостоятельно, сопоставив VIN-код машины с прилагаемым списком. После этого нужно будет связаться с дилерским центром и записаться на ремонт. При этом подчеркивается, что ремонтные работы для этих 137 автомобилей будут бесплатными.