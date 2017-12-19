Mercedes решил отозвать в России 887 автомобилей G-класса

Официальный представитель компании Mercedes в России объявил о решении отозвать 887 автомобилей Mercedes-Benz G-класса.

Как пишет "Российская газета", причиной отзыва автомобилей стали технические проблемы с блоком управления электронной системы стабилизации (ESP), который, как выяснилось, не соответствует спецификации.

Уточняется, что отозваны будут автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2015 по 2017 год. Со списком VIN-кодов машин, которые попадают под отзыв, можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Их владельцам будет необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для актуализации программного обеспечения. Как отметили в Mercedes, эти работы будут бесплатными.