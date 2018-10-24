Мужчина потушил горящую машину и попал в больницу с ожогами рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобилист получил ожоги при тушении машины на Киевском шоссе. Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в экстренных службах столицы.

По информации Агентства "Москва", автомобиль загорелся на Киевском шоссе. Выйдя из салона, водитель начал самостоятельно тушить машину. "В результате он пострадал и был госпитализирован с ожогами", – рассказал представитель экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что мужчине удалось потушить автомобиль, но он получил ожоги кистей рук.