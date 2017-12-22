Infiniti отзывает в России автомобили премиальных спортивных моделей

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Infiniti отзывает в России 131 автомобиль премиальных спортивных моделей Infiniti Q50 и Infiniti Q60 из-за ошибки программного обеспечения двигателей, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Проблема заключается в том, что при возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач есть вероятность сбоя сигнализатора неисправности на приборной панели.

Неисправности также могут не определяться диагностическим прибором Consult III+ при сервисном обслуживании в дилерском центре Infiniti.

Отзыву подлежат машины, произведенные в период с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года. Владельцам таких машин предложили обратиться в любой дилерский центр для бесплатного ремонта.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 124 автомобиля Citroen C4 Picasso из-за неполадок в соединении наружной и внутренней панелей капота. На всех машинах предстоит укрепить соединение панелей капота при помощи специального клея.