Сотрудники ГИБДД изучат видеозапись о проезде по встречной полосе на МКАД

22 января, 16:32
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сотрудники ГИБДД изучат размещенную в Сети видеозапись, автор которой едет по встречной полосе на МКАД, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
"Мы приступили к изучению этого видео", – сказал сотрудник пресс-службы ведомства.
Представитель "золотой молодежи" прокатился по встречной полосе МКАД и опубликовал запись экстремальной поездки в Сети. Видео, на котором автомобиль движется по заснеженной "встречке" магистрали, было размещено на странице в Instagram.
Судя по кадрам записи, молодой человек едет навстречу другим автомобилям. В комментарии к видео он заявил о необходимости принять закон, "расширяющий дороги". Как пояснил сам нарушитель в комментариях, увидев впереди пробку, он "передумал ехать туда" и выбрал альтернативный путь.
В начале января суд признал законным арест участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова за езду без прав. Полиция задержала Маджидова 8 января. Маджидов сел за руль и попал в ДТП на Профсоюзной улице, хотя ранее его уже лишили водительских прав. Как установили сотрудники полиции, номера автомобиля принадлежали другому транспортному средству, а сама машина оказалась собственностью родственника задержанного.
Маджидов приобрел скандальную славу после того, как 22 мая 2016 года вместе с сыном вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым грубо нарушил правила дорожного движения на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen без номеров. Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, представители "золотой молодежи" не реагировали на указания сотрудников ДПС остановиться и транслировали гонку в Сети.
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