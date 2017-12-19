19 декабря, 16:21
Фото: depositphotos/06photo
Программа "Народный гараж" завершилась на юго-востоке столицы вводом в эксплуатацию гаражного комплекса на Краснодарской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.
"Получено разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, в Юго-Восточном административном округе программа "Народный гараж" завершена", – цитирует Агентство "Москва" замруководителя столичного департамента строительства Павла Батайкина.
Как уточнили в Стройкомплексе, новый гаражный комплекс рассчитан на 283 автомобиля. В настоящее время там остаются вакантными 258 машино-мест, которые все желающие могут приобрести на электронном аукционе.
По данным ведомства, программа "Народный гараж" завершилась уже в семи округах столицы. Кроме того, как отметил Батайкин, до конца 2017 года в рамках программы в трех округах планируют построить еще четыре гаражных объекта на 1,4 тысячи машино-мест.
Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году. За весь период ее реализации были возведены 163 объекта общей вместимостью более 50 тысяч машино-мест.
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