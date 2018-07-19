Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Администратор московского парковочного пространства призвал автомобилистов быть осторожнее на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра, сообщает Агентство "Москва".
Водителям советуют пользоваться общественным транспортом. Личные машины рекомендуют оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не провоцировать аварийные ситуации из-за плохой видимости. Не следует парковаться под деревьями и у слабоукрепленных конструкций. На дорогах необходимо быть бдительными и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.
В микроблоге ЦОДД в Twitter рассказали, что в столице ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, местами уже идет сильный дождь. "Лучше не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов. И будьте внимательны на дороге – в непогоду увеличивается риск попасть в мелкое ДТП", – написали в ЦОДД.
Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 20 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра. В центре погоды "Фобос" уточнили, что к выходным в городе может выпасть порядка 40 процентров месячной нормы осадков.
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