Полиция выявила 150 фактов недолива топлива на АЗС в столичном регионе

17 августа, 16:33
Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail. com
Около 150 фактов недолива топлива выявила полиция на автозаправках Москвы и Подмосковья. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Всего были проверены 589 автозаправок. Для проверок использовалась мобильная лаборатория. Проверку провели на фоне сообщений Федерации автовладельцев России (ФАР). Согласно данным организации, около 76 процентов российских АЗС обманывают автомобилистов.
В среднем сети АЗС недоливают около 5 процентов оплаченного бензина. Максимальный недолив обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей – 19 процентов.
Какие нарушения полицейские обнаружили на АЗС
Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.
С 6 по 11 июля полиция полицейские провели более 440 проверочных закупок, в результате которых выявлено 60 административных правонарушений.
Ранее Росстандарт предложил ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Сети предлагается штрафовать на 1 процент от годового оборота АЗС при первом нарушении, а во второй раз уже на 3 процента.
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