Средние цены на бензин в России снизились на пять копеек

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Средние потребительские цены на бензин в России с 30 июля по 5 августа 2018 года снизились на пять копеек.

По данным Росстата, бензин марки Аи-92 подешевел на восемь копеек, до 41,43 рубля за литр, Аи-95 – на три копейки, до 44,55 рубля за литр. В отчете ведомства также отмечается, что цена бензина Аи-98 и дизельного топлива не изменилась.

На столичных АЗС за прошлую неделю стоимость бензин марки Аи-92 составляла от 40,69 до 43,89 рубля за литр, Аи-95 – от 44,59 до 47,45 рубля.

Ранее эксперты назвали регионы с самым доступным и недоступным бензином для жителей.

При составлении этого списка эксперты учитывали стоимость бензина АИ-92 и среднемесячную зарплату за вычетом НДФЛ с июня 2017 года по май этого года.

В первой половине этого года больше всего бензина на среднемесячную зарплату могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Чукотки. В Ямало-Ненецком на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина в месяц. В Москве показатель составил 1,6 тысячи литров, на Чукотке – 1599 литров.