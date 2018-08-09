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Экономика

9 августа, 12:38

Эксперты назвали регионы с самым доступным и самым дорогим бензином‍

экономика

Фото: depositphotos/Syda_productions

Эксперты назвали регионы с самым доступным и недоступным бензином для жителей. Рейтинг на основе данных Росстата опубликовало РИА Новости.

При составлении этого списка эксперты учитывали стоимость бензина АИ-92 и среднемесячную зарплату за вычетом НДФЛ с июня 2017 года по май этого года.

В первой половине этого года больше всего бензина на среднемесячную зарплату могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Чукотки. В Ямало-Ненецком на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина в месяц. В Москве показатель составил 1,6 тысячи литров, на Чукотке – 1599 литров.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. В Дагестане жители в среднем покупают 457 литров, в Кабардино-Балкарии – 483 литра, в Карачаево-Черкессии – 493 литра, а в Калмыкии – 496 литров. Также в аутсайдерах по этому показателю оказались Алтайский край и Крым.

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