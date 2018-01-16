Рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 2% в 2017 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России в 2017 году вырос более чем на два процента – до 5,3 миллиона единиц. К таким выводам пришло агентство "АВТОСТАТ", проанализировав показатели с января по декабрь прошлого года.
При этом лидирующие позиции на российском вторичном рынке заняла марка LADA. Именно на ее долю пришлось 27 процентов от общего объема рынка, что количественно превысило 1,4 миллиона машин. Среди иномарок первенство досталось японской Toyota с 586,5 тысячи автомобилей.
В "топ-3" также вошел еще один японский бренд – Nissan (284,6 тысячи машин)
В модельном рейтинге лидерство осталось за хэтчбеком LADA 2114 – с 155,5 тысячи единиц, реализованных на вторичном рынка в 2017 году. За ним следует седан LADA 2107 (141,2 тысячи автомобилей). Наконец, третья позиция принадлежит Ford Focus (132,7 тысячи единиц),
Ранее сообщалось, что в 2017 году продажи автомобилей в России выросли. При этом лидером на российском авторынке стала компания АвтоВАЗ, которая за год реализовала почти 312 тысяч автомобилей Lada, что на 17 процентов выше показателей 2016 года.
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