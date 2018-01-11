Названы самые безопасные автомобили 2017 года

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Европейская независимая организация Euro NCAP, более 20 лет проводящая краш-тесты автомобилей, выбрала шесть самых безопасных машин 2017 года. Среди них оказались Volkswagen, Volvo, Subaru и Opel.

Наивысшие оценки получил Volvo XC60, представленный в номинации "большой кроссовер". Уровень защищенности водителя и пассажиров шведского автомобиля эксперты оценили в 98 процентов, детей – в 87, пешеходов - в 76 процентов, сообщает "Российская газета".

Эффективность работы электронных систем XC60 составила 95 процентов. Новинка в ближайшее время поступит на российский рынок. Минимальная стоимость авто – 2 995 000 рублей.

Модели Volkswagen оказались самыми безопасными среди представительских автомобилей (лифтбек Arteon), малых машин (хэтчбек Polo) и компактных SUV (кроссовер T-Roc). Opel Crossland X стал лучшим в классе компактвэнов, из "малых семейных авто" эксперты выделили кроссовер Subaru XV и соплатформенный хэтчбек Impreza.

Ранее эксперты назвали автомобили марок Lada и Mercedes самыми продаваемыми подержанными машинами в Москве в январе-ноябре 2017 года. В топ-10 самых востребованных москвичами подержанных автомобилей также вошли Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, BMW, KIA и Audi.