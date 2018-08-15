"АвтоВАЗ" запустил производство новой Lada Granta

"АвтоВАЗ" запустил производство нового семейства Lada Granta. В него вошли четыре типа кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Как сообщили ТАСС в компании, премьера новой Lada Granta пройдет в конце августа на Московском международном автосалоне.

Отмечается, что в новой линейке автомобилей переднюю часть кузова выполнят в так называемом X-образном дизайне, как у семейства Lada Vesta и кроссовера Xray.

По итогам прошлого года Granta заняла второе место по популярности в России. Тогда ее продажи увеличились на 6,8% − до 93,7 тысяч машин. При этом к лету 2018 года Lada Granta опустилась на третье место в рейтинге.