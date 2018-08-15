Столичных водителей попросили не парковаться у деревьев из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды. Водителей призвали внимательно выбирать места для парковки из-за грядущего усиления ветра.

"Ожидается гроза с градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. Будьте внимательны на дороге. Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", – сообщается в Twitter ЦОДД.

Ранее о непогоде москвичам сообщили в МЧС. Спасатели посоветовали по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при сильных порывах ветра не стоит укрываться под деревьями.

В ближайшие часы первыми на себя непогоду примут юго-западные районы мегаполиса. К вечеру возможно возвращение второй волны грозового форнта. Всего за день, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы.

Температура днем будет достаточно высокой – до 29 градусов, а после грозы заметно похолодает. В четверг воздух прогреется не более чем до 23 градусов.