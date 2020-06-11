В приложении "Помощник ОСАГО" появится идентификация по отпечатку пальца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин рассказал о выходе обновления приложения "Помощник ОСАГО" с 15 июня, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что в новой версии появится идентификация по отпечатку пальца.

"В приложении "Помощник ОСАГО" в этом году появятся идентификация по отпечатку пальца, публикация обновленного мобильного приложения с данным функционалом запланирована на 15 июня 2020 года", – отметил Самошин.

Он добавил, что в декабре 2020 года может появиться модуль, который позволит создавать схемы ДТП.

Ранее стало известно, что с августа 2020 года работа приложения претерпит изменения. В частности, более удобной станет форма для создания электронного извещения о ДТП. Кроме того, через приложение можно будет проверить свой коэффициент "бонус-малус".