Эксперт объяснил, почему вводить штрафы за езду без техосмотра бесполезно

Фото: портал Москва 24
Штрафы за езду без техосмотра собираются увеличить.
Водителям за это придется заплатить две тысячи рублей, а тем, кто проводит техосмотр без аккредитации, будет грозить штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.
Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин в эфире радиостанции Москва FM пояснил, что наличие легального полиса ОСАГО означает, что водитель прошел техосмотр, поэтому диагностическую карту носить не требуется.
"Если страховые компании ведут себя добросовестно, то все нормально. Я почти не знаю случаев, когда страховые компании выдавали бы полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты. Это им совершенно не выгодно и не нужно", – подчеркнул эксперт.
По его словам, если злоупотребление имеет место, то при проведении техосмотра. И это происходит неслучайно, констатировал Похмелкин.
"Когда у вас десятки миллионов людей должны пройти техосмотр и эта процедура практически ничего не дает, потому что все равно водитель отвечает за техническое состояние своего автомобиля, что бы ни случилось, то, конечно, злоупотребления неизбежны", – объяснил он.
Штрафы собираются ввести за "купленный" техосмотр, однако выявить это трудно, признал председатель движения автомобилистов. Это не решение проблемы, подчеркнул он.
Похмелкин напомнил об уже озвученных предложениях об отмене техосмотра для автолюбителей. Сохранить его предлагали только для тех, кто осуществляет пассажирские и коммерческие перевозки и возит опасные грузы.
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