Уголовная ответственность будет грозить за нелегальный техосмотр

Фото: ТАСС/Елена Пальм
За езду без техосмотра для водителей введут штраф в две тысячи рублей, а за проведение ТО без аккредитации будет грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает газета "Известия".
Доработанные поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ подготовили в Минэкономразвития. Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации раз в сутки. После этого сведения о машине внесут в автоматизированную систему. Диагностические карты станут полностью электронными.
Помимо прочего, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей придется заплатить за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра. Если эксперт или компания-оператор проводит осмотр машины без доступа к этой категории транспорта, их тоже ждет штраф. Для экспертов это взыскание от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – 30–50 тысяч. При повторном нарушении компанию оштрафуют на 300–500 тысяч рублей, а эксперта дисквалифицируют на срок до трех лет.
Предусмотрена ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автомобилистов (РСА). За это появятся штрафы до 300 тысяч рублей, а если деяние совершала группа лиц, возможно лишение свободы до пяти лет.
Законодатели и эксперты неоднозначно оценивают инициативы. Они считают, что отсутствие диагностической карты – это не нарушение, а повод для невыдачи полиса ОСАГО. Бороться с "серыми" диагностическими картами нужно с помощью специального программного обеспечения, считают специалисты.
Сомнения вызвала и польза фото- и видеофиксации техосмотра, поскольку автомобиль может просто постоять перед камерой без проверки. Вместо новых штрафов предлагается ввести упрощенный техосмотр для частных автомобилей со сроком эксплуатации до 10 лет и разрешить проведение ТО в любом сервисе, который занимается техобслуживанием машин.
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