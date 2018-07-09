Управляемые силой мысли автомобили создадут в России

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Российские специалисты занимаются разработкой автомобиля, которым, в перспективе, можно будет управлять силой мысли.

"Система нейропилотирования представляет собой симбиоз алгоритмов распознавания образов (с помощью искусственных нейросетей), планирования движения и средства детектирования и классификации биоинформационных сигналов человека", – рассказал "Известиям" руководитель лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов.

Предполагается, что водитель будет давать команды бортовому компьютеру через специальные датчики, вмонтированные в шлем.

Помогать правильно оценивать ситуацию на дороге автомобилю будет специальная система. Ее функция состоит в анализе дорожной обстановки и прогнозировании вариантов движения машины в кодинамичной среде.

Нейромобиль создается для людей с ограниченными возможностями. По плану специалистов, первое транспортное средство подобного типа может появиться на российских дорогах уже в 2020 году.

Ранее правительство приняло Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. К 2019-му должны утвердить список обязательных технологий дорожного строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей. Стратегия также предполагает изменения в законодательстве, определяющие основные понятия в области беспилотного транспорта, регулирующие его эксплуатацию и определяющие ответственность при авариях.