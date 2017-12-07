Названы самые популярные китайские автомобили в России

Названы самые популярные модели китайских автопроизводителей в России за первые 10 месяцев 2017 года. Лидерство принадлежит марке Lifan, продажи которой за отчетный период достигли 13 094 единиц, что на 5,4 процента меньше результата годичной давности, сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

Вторую позицию в этом рейтинге занимает Chery, реализация которого составила 4 692 машины (+12,7 процента). Замыкает тройку лидеров Geely с показателем 1 872 автомобиля (-53,4 процента).

Далее идут Haval (1 489 штук) и Changan (1 162 штук), Zotye (809 штук), DFM (564 штук), FAW (469 штук), Foton (331 штук), Brilliance (156 штук), Hawtai (93 штer).

Всего в январе – октябре 2017 года реализация новых легковушек китайских брендов в РФ составила 24 731 экземпляр. Это на 3,6 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом на протяжении шести последних месяцев продажи растут. В октябре рост составил 20 процентов.

Ранее специалисты "Автостат" назвали самый продаваемый люксовый автомобиль в России. Им стала марка Mercedes-Benz. В топе рейтинга также оказались немецкие марки Audi, BMW и Porsche.