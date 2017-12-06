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Авто

6 декабря, 10:36

Названы самые популярные в России люксовые автомобили

авто общество деньги

Фото: DPA/ТАСС/Uli/Deck

Самой продаваемой люксовой автомобильной маркой стал Mercedes-Benz, сообщает "Лента.ру". К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "Автостат".

С января по октябрь 2017 года Mercedes-Benz приобрели 2163 россиянина. В топе рейтинга также оказались немецкие марки Audi, BMW и Porsche. За этот период Audi купили 1558 раз, BMW – 1134 раза, а Porsche – 812. Компания Cadillac продала 393 машин, а Chevrolet – 189.

В общей сложности с января по октябрь в России продали 6905 машин премиум-класса. Это на 1,5 процента больше, чем в 2016 году.

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