Приложение "ДТП. Европротокол" дополнят опцией идентификации личности

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Российский союз автостраховщиков планирует дополнить мобильное приложение "ДТП. Европротокол" опцией идентификации личности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

Он рассказал, что в организации планируют развивать сервис в соответствии с новыми требованиями Центрального банка. Также в приложении можно будет через QR-код привязать полис ОСАГО Уфимцев отметил, что конкретные сроки появления новых опций определит IT-компания-подрядчик.

Ранее приложение от РСА "ДТП. Европротокол" стало доступно для пользователей. Благодаря сервису можно оформить дорожную аварию по европротоколу и получить выплату без вызова сотрудников ГИБДД. При этом документы и фото повреждений через сервис сразу же отправляются в автоматизированную систему.