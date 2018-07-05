Независимый топливный союз опроверг данные о недоливе бензина на АЗС

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Независимый топливный союз опроверг результаты исследования Федерации автомобилистов России, которое выявило множество случаев недолива бензина на заправках. В Союзе не исключают возможность подать иск к ФАР.

По словам президента топливного союза Павла Баженова, проблема недолива топлива существует, но ФАР преувеличила ее масштабы.

"У регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание", – цитирует Баженова РИА Новости.

Кроме того, в Союзе напомнили, что исследования ФАР проводилось на примере 34 АЗС в 13 регионах России, а этого недостаточно, ведь в 85 регионах насчитывается около 25 тысяч заправок.

Накануне Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила о массовом недоливе бензина на российских АЗС. По результатам расследования федерации, нарушения были выявлены на 76% АЗС. Как пояснили в ФАР, из-за недолива стоимость бензина на таких заправках составляет не 45 рублей, а 55 рублей за литр.