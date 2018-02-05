Полиция изучает видео с "гонками мажоров" по набережной в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичная госавтоинспеция изучает видео с гонками так называемых "мажоров", сообщает РИА Новости.

На записи молодой человек за рулем автомобиля под громкую музыку едет по набережной Москвы. При этом он на большой скорости выезжает на встречную полосу.

Маневр водителя – нарушение правил. За него полагается штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на полгода.

Ранее гонки по встречной полосе устроила девушка за рулем Opel Astra. На одном из участков трассы М11 автомобиль неожиданно съехал на встречную полосу и на большой скорости проехал около девяти километров.