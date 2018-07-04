Комитет госуслуг столицы рассказал водителям о главных услугах и сервисах на mos.ru

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Комитет госуслуг Москвы напомнил автомобилистам о главных услугах и сервисах, представленных на портале mos.ru.
В частности, водители могут узнать о неоплаченных штрафах. Для этого нужно указать серию и номер водительского удостоверения, а также номер свидетельства о регистрации автомобиля.
Оплатить штрафы можно на этом же сайте. Здесь же можно пополнить лицевой счет парковочной карты, оплатить месячный или годовой парковочный абонемент на любую зону.
Многодетные семьи, инвалиды или жители районов с платной парковкой могут получить льготное парковочное разрешение. После одобрения заявки пользователь получит уведомление в личный кабинет.
На mos.ru можно записаться на медкомиссию для получения справки в ГИБДД. Для записи потребуется только полис ОМС. Пользователь самостоятельно выберет удобное время для прохождения медкомиссии.
Для получения водительского удостоверения нужно записаться на экзамен. Пользователю потребуются паспорт, справка о прохождении медкомиссии и документ о завершении обучения в автошколе. Дату сдачи экзамена также можно выбрать самостоятельно.
Сервис "Проверка ПТС" поможет тем, кто намерен приобрести автомобиль с пробегом. В специальном разделе можно узнать информацию о состоянии и прежних владельцах автомобиля. Для этого достаточно указать серию и номер паспорта ТС.
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