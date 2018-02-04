Власти Москвы просят отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

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ЦОДД попросил москвичей быть внимательнее на дороге и, по возможности, отказаться от поездок на автомобиле 4 и 5 февраля, сообщает информационный центр департамента транспорта.

Отмечается, что в городе продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье и в понедельник.



В свою очередь службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения ЦОДД готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии. Рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов.

МЧС России рекомендует по возможности оставаться дома, обходить деревья и шаткие строения. Водителей просят не оставлять машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По последним данным, более 10 автомобилей повреждены упавшими из-за снегопада деревьями. Падения деревьев стали причинами остановок движения трамваев на востоке Москвы, ограничения движения поездов на Филевской линии метро, а также сбоя в работе МЖД. Также сообщается, что один человек погиб и пятеро пострадали.