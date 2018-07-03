Собянин поздравил столичных автоинспекторов с профессиональным праздником

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин посетил Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве, где поздравил личный состав с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения и вручил сотрудникам и коллективам награды города.

По словам мэра, за последние восемь лет в столице улучшилась ситуация в области безопасности дорожного движения. В частности, в 2,5 раза уменьшилось количество ДТП. Собянин подчеркнул, что по обстановке на дорогах Москва сегодня является самым безопасным городом России и одним из самых безопасных европейских городов, включая Лондон, Берлин или Рим.

"Большая заслуга в этом принадлежит сотрудникам столичной Госавтоинспекции. Они стоят на страже безопасности пешеходов, автомобилистов и пассажиров, предупреждают и пресекают административные правонарушения. Серьезным подспорьем в этой работе стали такие крупные проекты, как "мобильный инспектор", система фото-и видеофиксации нарушений, Ситуационный центр", – отметил мэр.

Собянин попросил сотрудников ГИБДД и дальше делать все необходимое для снижения аварийности на столичных дорогах и борьбы с заторами. Он пообещал, что правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой, создавать условия для эффективной деятельности.

Сокращение количества аварий не единственное улучшение в этой сфере. Время прибытия оперативных служб в Москве составляет до 15 минут, следственно-оперативных групп ГУВД – до 30 минут. Нормативный срок ликвидации последствий ДТП – максимум час. Среднее время ликвидации последствий ДТП на 42 процента.

Также Сергей Собянин отметил, что угоны автомашин стали меньше в три раза за последние годы. "Я уже не говорю о том, что количество угнанных машин, которые вы выявляете и находите, – 119% от количества угнанных. То есть вы находите больше машин, чем теряется в год. Это означает, что вы находите машины, которые были угнаны в предыдущие годы", – передает слова мэра Агентство "Москва".

До конца 2018 года планируется установка дополнительных 740 комплексов фотовидеофиксации. По просьбе Управления ГИБДД они появятся в очагах аварийности и на выделенных полосах для общественного транспорта.

Ситуационный центр выявил тысячи машин, находящихся в розыске. В 2010 году количество похищенных транспортных средств составляло порядка 11 тысяч единиц, а обнаружили тогда около 4 тысяч. В 2017-м же угнали 3955 машин, а нашли 4693, учитывая угнанные в прошлые годы.

В 2013 году в Москве внедрили комплекс "Мобильный инспектор". У инспекторов ДПС с планшетными компьютерами появилась возможность составлять протокол в электронном виде. Сегодня 77 процентов всех ДТП в столице оформляется с использованием "Мобильного инспектора". В результате время оформления сократилось в три раза.