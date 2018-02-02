02 февраля 2018, 19:25Авто
ЦОДД просит автомобилистов быть внимательнее на дороге из-за снегопада
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах в связи со снегопадом. О непогоде предупреждает пресс-служба ЦОДД.
Горожан просят во возможности отказаться от использования личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Отмечается, что городской транспорт работает штатно и готов к увеличению пассажиропотока.
Также автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
В свою очередь, дежурная смена Ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следит за дорожно-транспортной ситуацией в городе. В случае необходимости операторы регулируют движение с помощью светофоров, а также выводят предупреждения и информационные сообщения для водителей на электронные табло.
По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается сильный снегопад. Может выпасть месячная норма осадков, которая для февраля составляет 36 миллиметров.
В связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Коммунальные службы города тем временем круглосуточно продолжают уборку после снегопада, начавшегося 29 января. Сейчас в Москве работает 14 тысяч единиц спецтехники. За сутки на снегосплавные пункты вывезено рекордное для нынешней зимы количество снега – 870 тысяч кубометров.