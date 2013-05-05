Во время авиашоу в Мадриде разбился самолет

На авиашоу в Мадриде потерпел крушение самолет

В воскресенье на авиашоу в Мадриде потерпел крушение самолет.

Сообщается, что инцидент произошел на аэродроме Куатро Вьентос во время показательных выступлений, когда в небо по очереди стали подниматься ретро-самолеты. Выполняя трюк, один из лайнеров неожиданно потерял управление, накренился и упал вниз. Воздушное судно врезалось в служебную постройку на территории аэропорта и загорелось.

Пострадало 8 человек. Пилот в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Самолет упал рядом с парковкой, поэтому многочисленных жертв удалось избежать.