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Новости

22 мая 2013, 23:45

Происшествия

BMW разорвало надвое в результате столкновения со столбом в ЮВАО

Автомобиль BMW разорвало пополам после удара о столб на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте в районе дома номер 43.

По неизвестной причине машина вылетела с проезжей части и врезалась в мачту городского освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Находившиеся в машине несколько человек госпитализированы в агональном состоянии, передает "Интерфакс".

Сейчас движение в районе аварии затруднено. Ситуация осложняется тем, что дорожные службы меняют асфальт на Волгоградском проспекте.

авария дтп

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