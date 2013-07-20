20 июля 2013, 16:39Происшествия
Три человека погибли в аварии в Подмосковье
Три человека стали жертвами крупной автомобильной аварии, которая произошла в субботу на севере Подмосковья. Грузовик DAF столкнулся с автомобилем Hyundai.
ДТП произошло примерно в 14.30 на 38-м километре Московского большого кольца, сообщает "Интерфакс".
Грузовик DAF протаранил легковой автомобиль Hyundai. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковушке.
В настоящий момент сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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