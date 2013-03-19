Прижизненное издание "Мертвых душ" Гоголя пустят с молотка в Москве

Первое прижизненное издание произведения Николая Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души", датированное 1842 годом, выставят на торги антикварными и букинистическими книгами в Москве. Аукцион пройдет 6 апреля. Первоначальная цена лота составляет 350-400 тысяч рублей.

Мероприятие впервые организует Российский аукционный дом. Покупатели будут бороться за право обладать томом, который в свое время был подарен драматургом Всеволодом Ивановым советскому кинорежиссеру Александру Довженко в день его 60-летия, сообщает РИА Новости.

Всего на аукцион выставлены 99 лотов. В их числе - редкая подборка антикварных изданий по истории финансов и права в Российской империи ("Собрание узаконений о векселях, заемных письмах, банкротах и прочих долговых актах..." 1826 года и харбинские издания Александра Погребецкого), а также два проекта мавзолея Ленина – работы архитектора Андрея Иванова.

Все лоты можно увидеть с 1 по 6 апреля в столичном филиале Российского аукционного дома.