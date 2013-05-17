Форма поиска по сайту

17 мая 2013, 19:58

Экономика

Власти Москвы проведут аукционы по продаже права аренды помещений

Столичные власти проведут аукционы по продаже права аренды помещений для размещения дошкольных образовательных учреждений. Ближайший аукцион состоится 20 июня.

Срок аренды составляет 49 лет. Ставка - 1 рубль за 1 квадратный метр после получения заключения департамента образования, подтверждающего факт соблюдения арендатором необходимых условий.

Всего на аукцион будет выставлено 6 объектов.

Кроме того, 11 июля состоится аукцион по продаже права аренды объектов культурного наследия для их реставрации сроком на 49 лет. Ставка также составит 1 рубль за квадратный метр после ввода объекта в эксплуатацию и подтверждения факта соблюдения арендатором условий охранных обязательств о реставрации.

На аукцион будут выставлены 4 объекта.

