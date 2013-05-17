17 мая 2013, 19:58Экономика
Власти Москвы проведут аукционы по продаже права аренды помещений
Столичные власти проведут аукционы по продаже права аренды помещений для размещения дошкольных образовательных учреждений. Ближайший аукцион состоится 20 июня.
Срок аренды составляет 49 лет. Ставка - 1 рубль за 1 квадратный метр после получения заключения департамента образования, подтверждающего факт соблюдения арендатором необходимых условий.
Всего на аукцион будет выставлено 6 объектов.
Кроме того, 11 июля состоится аукцион по продаже права аренды объектов культурного наследия для их реставрации сроком на 49 лет. Ставка также составит 1 рубль за квадратный метр после ввода объекта в эксплуатацию и подтверждения факта соблюдения арендатором условий охранных обязательств о реставрации.
На аукцион будут выставлены 4 объекта.
