Возле Московского дворца творчества можно будет увидеть комету

Рядом с Московским дворцом детского и юношеского творчества 19, 20 и 21 марта в телескоп можно будет увидеть комету Panstarrs (C/2011 L4).

Наблюдения будут проходить прямо перед Дворцом творчества – там будут стоять сотрудники отдела астрономии с телескопами (тротуарная астрономия).

После наблюдения будет проведена интересная лекция, на которой расскажут все о странствующих небесных телах.

Начало наблюдений – в 18:30. Организаторы уточняют, что акция пройдет только при чистом небе.