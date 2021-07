Американские архитекторы прочитают лекции на "Стрелке"

Американские архитекторы Митчелл Жоахим и Аураш Каварзад выступят на "Стрелке". Митчелл Жоахим прочитает лекцию 15 августа. Он расскажет о том, как работать с зеленым дизайном в большом городе, и обсудит экологическое будущее Москвы, говорится на сайте института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Митчелл Жоахим - сооснователь бюро Terreform ONE и Terrefuge, он работал архитектором в Gehry Partners и Pei Cobb Freed. Его проект города будущего City of the Future был удостоен премии History Channel and Infiniti Design Excellence Award, а его проект компактной машины с MIT's Smart Cities был признан "Лучшим изобретением года" по версии журнала Time.

Архитектор известен благодаря своим оригинальным проектам. Например, при строительстве городов он предлагает использовать мусор.

16 августа свою лекцию на "Стрелке" прочитает американский архитектор Аураш Каварзад.

Он расскажет о проекте организации общественного пространства, над которым он работает в районе Нью-Йорка Куинс. В рамках проекта планируется переоборудовать автомобильные дороги в зону общественного пространства. Кроме того, архитектор расскажет, как привлек к процессу планирования общественных пространств горожан.

Аураш Каварзад работает в компании PPS. В частности, он руководит проектами по развитию транспортной среды в общественных пространствах.

Начало лекций в 20.00. Вход на лекции свободный, но предварительно надо зарегистрироваться на сайте "Стрелки". Институт находится на Берсеневской набережной, 14, строение 5А.