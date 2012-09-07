Португальский архитектор прочитает лекцию на "Стрелке"

Португальский архитектор Эдуардо Соуту де Моура 7 сентября прочитает лекцию в институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Он расскажет о сочетании новой и старой архитектуры в городском пространстве.

По проектам архитектора построено около 60 зданий, в том числе стадион в городе Брага, встроенный в скалу Монте-Каштру, а также здание музея Паулы Рего, конструкция которого основывается на двух пирамидах. Все проекты архитектора тесно связаны с окружающей средой.

Эдуарду Соуту де Моура родился в 1952 году в Порту. Он изучал архитектуру в Школе изящных искусств университета Порту. В 1974-1979 годах он работал в бюро известного португальского архитектора Алваро Сизы.

В разное время Эдуардо Соуто де Моура преподавал в Гарварде, а также в университетах Женевы, Лозанны, Парижа, Дублина и Цюриха. В 2011 году архитектор стал обладателем Притцкеровской премии – самой престижной архитектурной премии. На вручении награды жюри отметило способность Эдуардо Соуто де Моура сочетать в своих работах такие противоречивые характеристики, как "мощь и сдержанность, браваду и нежность".

Начало лекции в 20.00. Вход на лекцию свободный. Институт находится на Берсеневской набережной, 14, строение 5А.