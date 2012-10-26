В Москве прошел рейд по выявлению незаконно сдаваемых квартир

Сотрудники московской полиции совместно с налоговиками провели рейд по выявлению квартир, сдаваемых в аренду незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Проверки прошли на северо-западе столицы. Помимо увеличения доходов города за счет налога на прибыль с аренды, полицейские попутно решают еще одну задачу – контроль нелегальной миграции, проверка на причастность к преступлениям и контроль за оборотом наркотиков.

Информацию о нелегальной аренде власти получают от участковых, дружинников и местных жителей. Последним за информацию сделают внеочередной ремонт в подъезде.