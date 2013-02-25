Автоинспекторы задержали в Москве более 330 нетрезвых водителей

В ходе рейда "Нетрезвый водитель" с 22 по 24 февраля столичные правоохранители задержали 332 человека. Нарушители управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, 139 из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, всего с начала февраля госавтоинспекторы задержали более 1600 пьяных автомобилистов.

Напомним, что рейды "Нетрезвый водитель" регулярно проводятся сотрудниками ГИБДД для профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения.