25 февраля 2013, 10:10

Общество

Автоинспекторы задержали в Москве более 330 нетрезвых водителей

В ходе рейда "Нетрезвый водитель" с 22 по 24 февраля столичные правоохранители задержали 332 человека. Нарушители управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, 139 из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, всего с начала февраля госавтоинспекторы задержали более 1600 пьяных автомобилистов.

Напомним, что рейды "Нетрезвый водитель" регулярно проводятся сотрудниками ГИБДД для профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения.

