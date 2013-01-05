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Новости

05 января 2013, 18:49

Происшествия

Бывший полицейский задержан в Москве за убийство

Бывший сотрудник полиции задержан в столице по подозрению в убийстве.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, задержание состоялось в субботу, 5 января.

По словам собеседника агентства, убийство произошло в одной из квартир на севере Москвы.

"По предварительным данным, между двумя мужчинами в ходе распития спиртного вспыхнула ссора. Подозреваемый ударил оппонента ножом, в результате чего тот скончался", - сказал источник.

По его словам, предварительно установлено, что задержанный является бывшим сотрудником московской полиции.

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