05 января 2013, 18:49Происшествия
Бывший полицейский задержан в Москве за убийство
Бывший сотрудник полиции задержан в столице по подозрению в убийстве.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, задержание состоялось в субботу, 5 января.
По словам собеседника агентства, убийство произошло в одной из квартир на севере Москвы.
"По предварительным данным, между двумя мужчинами в ходе распития спиртного вспыхнула ссора. Подозреваемый ударил оппонента ножом, в результате чего тот скончался", - сказал источник.
По его словам, предварительно установлено, что задержанный является бывшим сотрудником московской полиции.