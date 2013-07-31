Около 15 человек задержаны на неразрешенном митинге в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали около 15 человек на несанкционированной акции на Триумфальной площади. Москвичи и гости столицы не испытали затруднений в связи с акцией оппозиции - движение не перекрывалось.

Кроме того, в столице был задержан оппозиционер Эдуард Лимонов.

Напомним, 31-го числа каждого месяца на Триумфальной площади проходит традиционная акция в защиту демократии "Стратегия-31", организатором которой и выступает Эдуард Лимонов.