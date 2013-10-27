На Пушкинской площади собрались участники оппозиционного марша

В столице на Пушкинской площади собрались около 4,5 тысяч человек, включая представителей СМИ и блогеров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Это связано с согласованным оппозиционным шествием за свободу "узников Болотной" и всех политзаключенных.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала проведение данного шествия, одним из организаторов которого является лидер движения "Левый фронт" и "Авангарда красной молодежи" Сергей Удальцов, находящийся сейчас под домашним арестом.

Марш пройдет от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до Тургеневской площади. Заявка, поданная оппозиционерами в администрацию города, рассчитана на участие 20 тысяч человек.