12 апреля 2013, 12:18Экономика
Парк Горького открыл запись на проведение акций в гайд-парке
На сайте Парка Горького появилась форма заявки на проведение публичных мероприятий в гайд-парке. Граждане России, политические партии, общественные и религиозные организации могут подать заявку через Интернет или лично в дирекции парка с 09.00 до 17.00 в рабочие дни. Информация об этом опубликована на официальном сайте Парка Горького.
Гайд-парк находится на Пушкинской набережной у Крымского моста и вмещает до двух тысяч человек. Здесь с 7 до 20 часов будут проводиться открытые, мирные акции в форме собраний, митингов, демонстраций или пикетов. Они будут направлены на свободное выражение мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни.
Ссылки по теме
- Забронировать время акций в гайд-парках можно будет с 15 апреля
- Как будут работать московские гайд-парки
Подобная площадка площадью 750 квадратных метров и вместимостью до 1,5 тысяч человек вскоре откроется и в Сокольниках. Напомним, столичные гайд-парки должны начать свою работу с 1 мая.
Сайты по теме