Парк Горького открыл запись на проведение акций в гайд-парке

На сайте Парка Горького появилась форма заявки на проведение публичных мероприятий в гайд-парке. Граждане России, политические партии, общественные и религиозные организации могут подать заявку через Интернет или лично в дирекции парка с 09.00 до 17.00 в рабочие дни. Информация об этом опубликована на официальном сайте Парка Горького.

Гайд-парк находится на Пушкинской набережной у Крымского моста и вмещает до двух тысяч человек. Здесь с 7 до 20 часов будут проводиться открытые, мирные акции в форме собраний, митингов, демонстраций или пикетов. Они будут направлены на свободное выражение мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни.



Подобная площадка площадью 750 квадратных метров и вместимостью до 1,5 тысяч человек вскоре откроется и в Сокольниках. Напомним, столичные гайд-парки должны начать свою работу с 1 мая.