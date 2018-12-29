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02:51

В Пресненском районе Москвы благоустроили почти 60 дворов

ЖКХ

02:51

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

За уходящий год в Пресненском районе Москвы благоустроили 55 дворовых территорий, передает Агентство "Москва".

На сегодня в порядок привели примерно 10% от общего числа дворов. В них установили новые опоры освещения, заменили бортовой камень, уложили новый асфальт и провели работы по озеленению.

В планах на весну 2019 года отмечено благоустройство еще 42 дворов.

Ранее сообщалось, что в Москве на средства от платных парковок с начала текущего года благоустроили более 1,5 тысячи дворов.

Обустроили детские и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники. Также были организованы парки и скверы, отремонтировали дороги.

ЖКХ

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